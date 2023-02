Una domenica di grande calcio a punta di dito

Una sfida a Subbuteo

Sarzana (La Spezia) 18 febbraio 2023 - Una domenica di calcio a punta di dito. Il mitico Subbuteo sarà il protagonista della quinta edizione del “Meeting Nazionale di Old Subbuteo” organizzato al quartiere di sarzanese di Nave nei locali del centro sociale, circolo “Black & Yellow” dall’associazione Club Lunetia, il gruppo di appassionati guidati da Cristian Ferrari ed Alessandro Ferri. Il torneo vedrà in gara dal mattino alle 9 giocatori in rappresentanza di 14 club provenienti da Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Dal 2019 il Club Lunetia ha iniziato l’attività e il torneo Lunetia, che si è disputato in passato nella frazione di Fiumaretta nel Comune di Ameglia, è diventato uno dei più apprezzati appuntamenti del circuito nazionale Old Subbuteo. Da novembre scorso il club si è spostato al circolo di Nave e i venerdì sera dalle 21 è a disposizione degli appassionati di ogni età per l’organizzazione di iniziative oppure semplicemente per una partita tra amici.