Tutela dell'ambiente e progetti condivisi tra le realtà dell'area Mab Unesco

Luni (La Spezia) 14 febbraio 2023 - Tutela dell’ambiente e promozione della sostenibilità e tipicità locali sono stati i temi affrontati dalla Riserva di Biosfera Unesco, cresciuta intorno al Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, nell’incontro organizzato dal Comune di Luni alla sala conferenze dello “Spazio Made” a Luni. L’unico ente ligure inserito nella Mab Unesco composta da 80 Comuni, 3 Regioni, 6 Province, per un totale di 498 mila 613 ettari. Una giornata di confronti e lancio di idee da convidere con tanti amministratori della Lunigiana e imprenditori del settore enogastronomico. Sono stati presentati anche i progetti scolastici realizzati e premiati dagli alunni della scuola primaria di Luni. In questi giorni si stanno svolgendo le altre assemblee delle singole zone ammesse area Mab Unesco che poi si confronteranno nell’incontro plenario on-line per presentarsi ufficialmente e cercare spunti da condividere nell’ambito della valorizzazione dell’ambiente e delle particolarità del territorio.