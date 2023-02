Si è spento Giorgio Tonelli, era la voce che accompagnava il ciclismo

Giorgio Tonelli

Luni (La Spezia) 22 febbraio 2023 - Si è spenta la voce del ciclismo. Per chi ha seguito le corse giovanili nella Val di Magra ma anche nella vicina Massa Carrara e soprattutto il Giro della Lunigiana ha conosciuto Giorgio Tonelli e soprattutto ha ascoltato la sua voce che accompagnava, illustrava e faceva vivere le varie situazioni della gara, collegato a radio corsa, dal palco posizionato sulla linea del traguardo. Si è spento all’età di 85 anni una figura conosciutissima non soltanto nel Comune di Luni dove ha sempre abitato in via Castagno ma in ogni luogo dove si corresse una competizione ciclistica. Giorgio “Giò” Tonelli era insegnante di educazione fisica alle scuole medie di Castelnuovo Magra inoltre ha svolto anche il ruolo di assessore nel Comune di Luni. Una grande perdita per il territorio del quale è stato uno dei punti di riferimento, conosciuto e apprezzato da tutti. E anche il mondo delle due ruote, a lui tanto caro, ha davvero perso un vero amico.