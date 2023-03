Serata storta per l'Hockey Sarzana sconfitto dal Montebello

Il rossonero Sergio Festa

Sarzana (La Spezia) 4 marzo 2023 - Davvero una bruttissima serata per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che perde 5 a 2 sulla pista del Montebello che, nonostante i tre punti insperati alla vigilia resta all’ultimo posto solitario del campionato di serie A1. Una serata storta per i rossoneri che in campionato erano reduci da prestazioni brillanti tanto da spingerli al meritatissimo terzo posto in classifica. Adesso per la formazone diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis c’è da ricaricare immediatamente il morale per presentarsi nelle migliori condizioni alla sfida di giovedì sera al “Vecchio Mercato” contro il Porto nel ritorno di Champion’s League. All’andata, due settimane fa, i portoghesi si sono imposti 5 a 0. Risultati: Montecchio-Cgc Viareggio 1-3, Valdagno-Grosseto 8-4, Monza-Sandrigo 5-4, Forte dei Marmi-Vercelli 5-8, Amatori Lodi-Bassano 1-1. Domenica pomeriggio alle 18 si gioca il confronto tra la capolista solitaria Trissino, che potrebbe ulteriormente allungare il passo al vertice della classifica, contro il Follonica. Classifica: Trissino punti 53, Amatori Lodi 45, Hockey Sarzana Gamma Innovation 40, Grosseto 39, Follonica 38, Forte dei Marmi 36, Vercelli, Bassano 35, Valdagno 28, Monza 25, Sandrigo 20, Viareggio 15, Montecchio 12, Montebello 11.