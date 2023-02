Ragazzi occhio alle insidie che si possono nascondere navigando in rete

Gli studenti davanti al Truck

Sarzana (La Spezia) 17 febbraio 2023 - Il camper itinerante della Polizia di Stato ha fatto tappa a Sarzana per informare gli studenti, associazioni e cittadini sui pericoli che si possono nascondere navigando in internet. L’iniziativa nazionale dal titolo “Una vita da social” promossa da Polizia di Stato e Ministero della Pubblica Istruzione ha visto la presenza di Maria Luisa Inversini, Prefetto della Spezia accompagnata dal questore Lilia Fredella, dalla vice e responsabile del commissariato di Sarzana Annamaria Ciccariello, dalla sindaca Cristina Ponzanelli e dal dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Genova Alessandro Carmeli oltre al personale di polizia. In mattinata tanti studenti della scuola superiore cittadina “Parentucelli Arzelà” hanno seguito i consigli e le raccomandazioni degli operatori che hanno messo in guardia i ragazzi invitandoli a prestare la massima attenzione alle “amicizie” occasionali che si possono incontrare in rete.