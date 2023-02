Prosegue il momento magico dell'Hockey Sarzana Gamma Innovation

Un'azione dei ragazzi rossoneri

Sarzana (La Spezia) 13 febbraio 2023 - Davvero un buon momento per la società Hockey Sarzana Gamma Innovation partecipante con le sue due formazioni principali ai campionati di serie A1 e A2 di hockey su pista. La prima squadra vincendo nel posticipo disputato a Vercelli ha raggiunto il terzo posto in classifica generale, massimo traguardo mai occupato dalla squadra a questo punto della stagione. Con la salvezza dunque ampiamente conquistata gli obiettivi dei rossoneri sono ancora tanti, in campionato e Europa e con uno spirito davvero combattivo. Ma anche la “cantera” della serie A2 sta tenendo un buon ritmo ed è arrivato il pareggio per 3 a 3 sulla pista del Campolongo Salerno. Gli altri risultati della giornata di A2: Grosseto-Giovinazzo 5-5; Matera-Forte dei Marmi 4-7; Follonica-Camaiore 1-4; Pumas Viareggio-Castiglione 5-5. In classifica conduce il Castiglione con 13 punti davanti a Forte dei Marmi 12; Giovinazzo, Camaiore, Pumas Viareggio 11; Hockey Sarzana Gamma Innovation, Campolongo Salerno 7; Grosseto 5; Matera 3; Follonica 1.