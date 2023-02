Natalino Balasso fa Ruzante nella rassegna del teatro degli Impavidi

Una scena dello spettacolo

Sarzana (La Spezia) 20 febbraio 2023 - La rassegna “Cuori Impavidi” propone un doppio appuntamento al teatro degli Impavidi di Sarzana con Natalino Balasso che porta in scena martedì e mercoledì con inizio alle 20.30 lo spettacolo “Balasso fa Ruzante” (amori disperati in tempi di guerre) con Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, regia Marta Dalla Via, scene Roberto Di Fresco, costumi Sonia Marianni, luci Luca de Martini di Valle Aperta e produzione Teatro Stabile di Bolzano. Uno spettacolo ironico e raffinato inserito nella stagione del Teatro degli Impavidi dal titolo “Cuori Impavidi” che vede protagonista l’artista Natalino Balasso nella rivisitazione dell’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante in una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche che danno vita a un neo dialetto obliquo, abbondante e spassoso che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Sono ancora disponibili singoli biglietti per le due serate: la biglietteria del teatro sarzanese apre due ore prima dell’orario di inizio dello spettacolo.