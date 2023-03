La coppia Raimondi-Sambuchi vince il torneo Tpra a Sarzana

I finalisti del torneo



Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2023 - Una buona fetta della storia del tennis sarzanese si è ritrovata in campo per contendersi il trofeo nella finalissima del torneo Tpra di doppio maschile che ha fatto tappa al Tc Sarzana di via Posta Vecchia nel percorso di avvicinamento alla finale nazionale che si disputerà nel mese di maggio a Roma in occasione degli Internazionali. Il titolo è andato alla coppia composta dall’esperienza di Danilo Raimondi, alla sua seconda finale consecutiva dopo quella disputata nel doppio misto, e di Alessandro Sambuchi che ha sconfitto nel combattuto tie break del terzo set l’ex campione regionale Marco Bertoni impegnato con Luca Gervasio con il punteggio finale di 1-4 4-2 10-8. Prosegue intanto la Coppa Italia a squadre, prima edizione del progetto Tpra, con gli appuntamenti di venerdì alle 19 al circolo tennis di Lerici si affrontano le formazioni del Venere All Stars e Sarzana Snoopy Team mentre mercoledì prossimo il doppio turno di gare è fissato al Tennis Club della frazione di Luni Mare e al Tc Follo.