La campagna elettorale prende quota e spuntano tanti point a sostegno dei candidati

La senatrice Paita al point di Guccinelli

Sarzana (La Spezia) 4 marzo 2023 - La città si colora si bandiere, simboli, loghi di partito e delle liste civiche in cerca di voti per sostenere i quattro candidati alle amministrative che si svolgeranno a Sarzana a metà maggio. Sono giornate di grande fermento per la prima cittadina in carica Cristina Ponzanelli, sostenuta per il secondo mandato dal centro destra oltre che da almeno due liste civiche, ma anche per Renzo Guccinelli del centro sinistra, Federica Giorgi e Matteo Bellegoni. Tra i tanti point elettorali che si stanno aprendo in centro è stato inaugurato quello di Italia Viva Azione che sostiene la corsa di Renzo Guccinelli alla presenza della senatrice spezzina Raffaella Paita. Ha aperto la sede elettorale anche l consigliera in carica all’opposizione Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle sostenuta da una lista civica composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi mentre per tutta la domenica sarà aperto in via Mazzini il gazebo di Matteo Bellegoni candidato del Partito Comunista Italiano.