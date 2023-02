Importuna i passanti e aggredisce gli agenti prima di essere arrestato

Gli agenti del commissariato di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 24 febbraio 2023 - Un fuoriprogramma di primo mattino ha attirato l’attenzione di decine di passanti e degli utenti in attesa dell’autobus nella centralissima piazza Martiri della Libertà a Sarzana. Un marocchino dopo aver insultato i passanti tenendo un atteggiamento minaccioso si è scagliato anche contro i poliziotti che sono intervenuti. Sono stati momenti molto concitati e con molta difficoltà gli operatori del commissariato di Polizia di Sarzana sono riusciti a fermare l’uomo e grazie anche al personale sanitario del 118 a trasportarlo al pronto soccorso. Anche gli agenti hanno poi dovuto essere sottoposti alle cure ospedaliere per i colpi ricevuti dall’uomo in evidente stato di alterazione. Il marocchino nei giorni scorsi si era reso protagonista di un altro episodio analogo a Spezia e anche in quella circostanza ha aggredito e ferito a un braccio un poliziotto che stava tentando di ricondurlo alla calma.