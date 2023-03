Il messaggio della danza contro il bullismo e l’omofobia

Un momento dello spettacolo



Sarzana (La Spezia) 3 marzo 2023 - Bullismo e omofobia saranno i temi espressi attraverso la danza. L’appuntamento del sabato sera della rassegna “Cuori Impavidi” al teatro degli Impavidi di Sarzana è con lo spettacolo “De Homine” del regista Alexandre Boghossian, coreografia Fabio Crestale, assistente Maria Pia Di Mauro e danzatori Steven Bruneau, Matteo Lochu, Jonathan Planat, Alexandre Lemeunie. Lo spettacolo “De Homine” racconta delle norme e dei valori dominanti che caratterizzano la società contemporanea, di bullismo e omofobia, e di come la gerarchia tra gli individui causi fratture in cui la violenza è libera di manifestarsi. Attraverso la testimonianza di un singolo, la cui diversità lo rende facile vittima, lo spettacolo fa mostra di corpi segnati da ostilità e aggressività. Inoltre sabato 4 e domenica 5 marzo Fabio Crestale terrà un laboratorio coreografico che parte dal riscaldamento del corpo, impiegando tecniche di yoga e di danza classica per formare un intreccio contemporaneo. Lo spettacolo inizia alle 20.30 e la biglietteria sarà aperta due ore prima.