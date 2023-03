Il capitano Pistelli trascina l'Hockey Sarzana alla vittoria

Il capitano Pistelli a segno



Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2023 - Una tripletta del capitano Pistelli riporta alla vittoria l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella sfida contro il Matera nel campionato di serie A2. I rossoneri hanno riscattato la sconfitta contro il Forte dei Marmi superando 5 a 4 la compagine di mister Persia che ha lottato con grande determinazione trascinata dalla quaterna dell’argentino Piozzini. Un risultato che consente ai sarzanesi di salire al sesto posto nella classifica con 10 punti. La rete decisiva, la terza per il capitano e tecnico Matteo Pistelli che guida la squadra insieme a Paolo De Rinaldis e a Maurizio Corona, è arrivata a poco più di un minuto di una esaltante sfida che dopo l’1 a 1 del primo tempo ha riservato tante emozioni nella ripresa. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha schierato: Venè, Rispogliati, Pistelli, Angeletti, Tognacca, Lavagetti, Ponti, Baldocchi, Del Gatto, Andreoni. Oltre alla tripletta di Pistelli doppietta di Tognacca. Per il Matera del tecnico Persia sono scesi in pista: Lanza, Lapolla, Piozzini, Antezza, Gadaleta, Bigatti, Ferrara, Rondinone, Gaudiano, El Haouzi. Nel prossimo turno in programma sabato alle 20 l’Hockey Sarzana è atteso dalla trasferta a Giovinazzo.