Il Canale Lunense si prepara ai festeggiamenti del Centenario

L'onorevole Maria Grazie Frijia

Sarzana (La Spezia) 20 febbraio 2023 - Si avvicina il grande appuntamento per il Canale Lunense. A marzo infatti il consorzio di irrigazone e bonifica di via Paci a Sarzana festeggia il primo e prestigioo secolo di storia. Il Centenario sarà giustamente festeggiato con una serie di iniziartive per ricordare la storia, il legame con il territorio e l’indispensabile sostegno che i canali irrigui hanno fornito all’agricoltura. Un contributo essenziale che anche ai giorni nostri garantisce la preziosa fornitura d’acqua per l’irrigazione dei terreni. Nel corso del tempo la professionalità dello staff del Canale Lunense è stata messa a disposizione di Regione Liguria per la manutenzione e controllo delle portelle di controllo dei corsi d’acqua oltre che per la progettazione dell’idrovora in corso di realizzazione alla Turbina di Marinella. Nei giorni scorsi a far visita alla sede sarzanese del Canale Lunense è arrivato l’onorevole spezzino Maria Grazia Frijia, componente della IX Commissione della Camera che ha incontrato il direttore Corrado Cozzani, la presidente Francesca Tonelli e il vice Lucio Petacchi.