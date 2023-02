I candidati scendono in piazza e scaldano la campagna elettorale

Renzo Guccinelli

Sarzana (La Spezia) 11 febbraio 2023 - I candidati escono allo scoperto. La campagna elettorale che chiamerà i sarzanesi al voto di primavera vedrà schierati almeno quattro aspirnti sindaco. I primi sfidanti a scendere in piazza sono stati Renzo Guccinelli ex sindaco cittadino per due mandati e altrettanti come assessore in Regione Liguria che ha aperto un point elettorale proprio alle spalle del municipio. Un gazebo in pieno centro storico anche per Matteo Bellegoni che riporterà in corsa il Partito Comunista Italiano. Oltre alla sindaca uscente Cristina Ponzanelli sostenuta da una lista civica oltre che dalle forze di centro destra ha ufficializzato il proprio impegno elettorale anche Federica Giorgi attuale consigliere comunale di opposizione del Movimento Cinque Stelle che ha ottenuto il supporto anche di Rifondazione Comunista e dei Verdi. Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri di presentazione dei programmi elettorali e dei candidati al consiglio comunale nei vari quartieri cittadini.