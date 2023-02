Hockey Sarzana sbanca Vercelli e vola al terzo posto solitario

Un attacco rossonero

Sarzana (La Spezia) 12 febbraio 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation sbanca Vercelli e si porta al terzo posto della classifica del campionato di serie A 1 di hockey su pista. Nel posticipo della domenica i rossoneri guidati da Paolo De Rinaldis, ex della sfida insieme al giocatore Andrea Perroni, hanno vinto in Piemonte con il punteggio di 2 a 1 in una gara risolta nel primo tempo con le reti di Borsi e Garcia. Una vittoria che arriva a tre giorni dalla gara in Champion’s League disputata sulla pista di Trissino. Anche per la leader veneta del torneo la fatica di coppa non si è fatta assolutamente sentire considerato che la squadra del tecnico Alessandro Bertolucci ha travolto 8 a 0 gli Amatori Wasken Lodi. Si è giocato anche Sandrigo-Cgc Viareggio terminata 2-2. In classifica generale il Trissino conduce sempre più solitario con 49 punti davanti a Amatori Wasken Lodi 37, Hocky Sarzana Gamma Innovation 36; Grosseto 35; Forte dei Marmi 33. Il Vercelli resta a 28 punti, Sandrigo 19 e Cgc Viareggio 11.