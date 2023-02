Hockey Sarzana pareggia e fallisce il grande salto al secondo posto

Sergio Festa

Sarzana (La Spezia) 18 febbraio 2023 - Finisce in parità la combattuta sfida casalinga dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation contro il Sandigo. Il pareggio 5 a 5 della gara disputata alla pista del “Vecchio Mercato” di piazza Terzi impedisce ai rossoneri di balzare al prestigioso secondo posto solitario della classifica. In attesa della gara della domenica pomeriggio alle 18 della capolista irraggiungibile Trissino contro il Bassano nella settima gornata di ritorno del campionato di serie A1 si sono registrati questi risultati: Montecchio Precalcino-Vercelli 0-4, Forte dei Marmi-Grosseto 4-3, Valdagno-Amatori Wasken Lodi 1-1, Monza-Follonica 3-1, Montebello-Cgc Viareggio 2-2. In classifica il Trissino guida a 49 punti, Grosseto 38, Amatori Lodi 38, Hockey Sarzana Gamma Innovation 37, Forte dei Marmi 36, Follonica 35, Bassano 34, Vercelli 31, Valdagno 22, Monza 21, Sandrigo 19, Cgc Viareggio 12, Montecchio Precalcino 9, Montebello 8. In settimana torna anche l’impegno con la Champion’s League.