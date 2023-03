Hockey Sarzana attenta alle insidie del fanalino di coda Montebello

I rossoneri Borsi e Garcia

Sarzana (La Spezia) 3 marzo 2023 - Prima della sfida da sogno contro il Porto in Champion’s League l’Hockey Sarzana Gamma Innovation deve pensare a consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica del campionato di serie A1. Un sabato sera che apparentemente può sembrare semplice per i lanciatissimi rossoneri, attualmente al terzo posto, attesi dal fanalino di coda Montebello. Seconda consecutiva per i rossoneri direti dal tecnico Paolo De Rinaldis reduci da quella vincente in Versilia contro il Cgc Viareggio. I veneti del Montebello occupano l’ultimo posto della classifica con 8 punti frutto di due successi e altettanti pareggi. Intanto a Sarzana cresce l’attesa e la caccia al biglietto per la super sfida di ritorno di giovedì prossimo in Champion’s League contro il Porto in programma alle 21 al “Vecchio Mercato”. La gara di Montebello gioca alle 20.45 al Palasport di Montebello arbitrano Matteo Galoppi e Daniele Moretti di Follonica, ausiliario Paolo Capitanio di Vicenza. Le altre partite del sabato sera: Forte dei Marmi-Vercelli; Amatori Lodi-Bassano; Montecchio Precalcino-Cgc Viareggio; Valdagno-Grosseto; Monza-Sandrigo; Trissino-Follonica.