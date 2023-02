Hockey Sarzana Gamma Innovation atteso dalla trasferta di Vercelli

La sfida Sarzana-Follonica

Sarzana (La Spezia) 11 febbraio 2023 - Dopo le fatiche del giovedì sera in Champion’s League torna in pista l’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel posticipo domenicale del campionato di serie A1 di hockey su pista. I rossoneri sono ospiti nel pomeriggio dell’Engas Vercelli formazione che occupa l’ottavo posto in classifica. Per i sarzanesi una sfida importante per rimanere agganciati al treno dell’alta classifica e puntare così decisi alla griglia dei play off scudetto senza passare dai turni preliminari. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation giovedì sera è uscita sconfitta dalla trasferta di Trissino nella seconda giornata della massima competizione europea pur lottando con tenacia contro la fortissima formazione veneta. Nella gara di andata contro i piemontesi si imposero i sarzanesi e dopo quella sfida al “Vecchio Mercato” il Vercelli decise di affidarsi al nuovo allenatore Roberto Crudeli. La gara è in programma alle 18 al “PalaPregnolato” arbitrano Simone Brambilla di Agrate e Andrea Davoli di Modena.