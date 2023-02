Hockey Sarzana Gamma Innovation atteso da una notte da favola

La rosa del Sarzana

Sarzana (La Spezia) 22 febbraio 2023 - Una partita da consegnare alla storia. Un’impresa impossibile nel tempio dell’hockey mondiale che rende ancor più affascinante la trasferta dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nella terza prova di Champion’s League. Giovedì era i rossoneri sono attesi a Oporto dai campioni del Porto che nelle prime due gare della principale competizione europea hanno collezionato soltanto due pareggi contro Trissino e Noia mentre i sarzanesi sono ancora a zero punti. Il clima del palasport Dragao Caixa sarà caldissimo e singerà i propri beniamini alla ricerca di un successo fondamentale per non rischiare di perdere contatto con la zona qualificazione. Per Sarzana il pronostico è davvero contrario la lo spirito è comunque determinato e nessuno è partito con la sola intenzione di fare una gita in uno dei grandi palazzetti dell’hockey mondiale. La gara si gioca alle 21 ora italiana. Il ritorno è in programma alla pista del “Vecchio Mercato” di Sarzana il prossimo 9 marzo.