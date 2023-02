Hockey Sarzana, vittoria che vale il terzo posto solitario

Festa autore del momentaneo pareggio

Sarzana (La Spezia) 26 febbraio 2023 - Vittoria e terzo posto in classifica. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è aggiudicato il turno domenicale del campionato di serie A1 andando prendersi i tre punti sulla pista del Cgc Viareggio. I versiliesi sono passati in vantaggio ma Festa e poi Borsi nella ripresa hanno ribaltato le sorti del match regalando così una vittoria importante in chiave play off per i rossoneri diretti da Paolo De Rinaldis che puntano decisi al miglior piazzamento in classifica per prepararsi alla corsa scudetto. Altri risultati della giornata: Vercelli-Monza 5-5, Sandrigo-Montecchio 3-5, Bassano-Valdagno 0-2, Grosseto-Trissino 4-4, Amatori Lodi-Montebello 3-1, Follonica-Forte dei Marmi (è in programa mercoledì sera). Classifica: Trissino 53 punti, Amatori Lodi 42, Hockey Sarzana 40, Grosseto 39, Forte dei Marmi 36, Follonica 35, Bassano 34, Vercelli 32, Valdagno 25, Monza 22, Sandrigo 20, Cgc Viareggio, Montecchio 12, Montecchio 9, Montebello 8.