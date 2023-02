Fate e streghe sul palco del teatro degli Impavidi

Un momento dello spettacolo

Sarzana (La Spezia) 15 febbraio 2023 - Appuntamento “fatato” al teatro degli Impavidi di Sarzana. Due giornate dedicate a tutta la famiglia, per festeggiare insieme il Carnevale e il “mondo capovolto” e immergersi nel mondo delle fiabe più antiche, tra archetipi femminili e tradizioni del Mediterraneo, in compagnia di streghe, fate e paesaggi incantati. Arriva domenica alle 17 e lunedì mattina in replica per le scuole lo spettacolo “Melusina – di fate e di streghe” inserito nella rassegna “Piccoli Impavidi”, ideata e realizzata da Gli Scarti - Centro di produzione d’innovazione e Teatro degli Impavidi, in collaborazione con il Comune di Sarzana per riscoprire la magia del teatro per tutta la famiglia, per riconnettersi con un’arte antica necessaria che parla alla nostra immaginazione, nutrendo e alimentando quello stupore e quella meraviglia che sono determinanti per la formazione. Una produzione a firma del collettivo fiorentino Fosca, con la regia e drammaturgia Katiuscia Favilli con Cristina Abati, Angela Antonini, Matteo Bennici, Siani Bruchi.