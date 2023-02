Enrico Deaglio presenta il suo nuovo libro a Castelnuovo Magra

Enrico Deaglio

Castelnuovo Magra (La Spezia) 21 febbraio 2023 - Grande attesa per il ritorno a Castelnuovo Magra del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Enrico Deaglio che sarà presente venerdì pomeriggio alle 18 alla sala convegni del centro sociale polivalente di Molicciara, per raccontare il suo ultimo libro dal titolo “Qualcuno visse più a lungo. La favolosa protezione dell’ultimo padrino” edito da Feltrinelli nella collana Fuochi. La conferenza rientra nel calendario degli incontri con l'autore che da anni caratterizzano la biblioteca civica, affrontando temi diversi e sempre attuali. La presentazione del libro sarà curata dall’autore castelnovese Amilcare Mario Grassi, e per l’occasione è prevista anche la partecipazione dell’onorevole spezzino ex ministro della giustizia Andrea Orlando. Un viaggio nei grandi misteri italiani: a partire dal boom edilizio nel Nord degli anni Settanta, passando per le stragi che hanno segnato il nostro Paese e ai collegamenti con la mafia.