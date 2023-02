Daspo urbano per 8 giovani protagonisti della rissa in piazza

I carabinieri di Sarzana



Sarzana (La Spezia) 19 febbraio 2023 - Per otto ragazzi, uno dei quali minorenne, è scattato il Daspo urbano e non potranno così frequentare il centro storico di Sarzana dalle 18 fino alle 5 del mattino di ogni giorno per la durata in media di un anno e sei mesi, fino ad un massimo di 2 anni. I destinatari del provvedimento firmato dal Questore da Spezia su richiesta del capitano della compagnia dei carabinieri di Sarzana sono i giovani, uno dei quali minorenne, protagonisti del violentissimo scontro avvenuto tra piazza Garibaldi e piazza Cesare Battisti nella notte del 28 gennaio durante il quale sono rimasti feriti due ragazzi. Uno dei quali, un operaio residente in città di 25 anni, ha rischiato di perdere l’uso della mano sinistra colpita da un machete. Un altro invece è stato ferito alla gamba. Il Daspo urbano “Willy” richiesto dal capitano dei carabinieri e accolto dal Questore della Speza vieterà la frequentazione del centro storico cittadino.