Carabiniere in ospedale dopo il fermo di un marocchino

Un controllo dei carabinieri di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 18 febbraio 2023 - Ha mandato al pronto soccorso un carabiniere che insieme al collega stava tentando di calmarlo. E’ stato arrestato e processato per direttissima il marocchino di 35 anni protagonista di una notte turbolenta iniziata all’esterno di una discoteca sarzanese dove stava importunando i passanti. I carabinieri della compagnia di Sarzana sono prontamente intervenuti ma l’uomo, in Italia senza fissa dimora nullafacente e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, li ha prima aggrediti verbalmente e minacciati e poi è passato alle vie di fatto aggredendo i militari tanto che un militare è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Sarzana rimediando contusioni guaribili in 15 giorni. Il marocchino è stato arrestato ed è comparso davanti al giudice in Tribunale a Spezia e deve adeso rispondere dell’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.