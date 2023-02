Anticipata al 2 giugno la completa riapertura del ponte della Colombiera

Il ponte della Colombiera

Ameglia (La Spezia) 17 febbraio 2023 - E’ stata anticipata al 2 giugno la riapertura al transito a doppio senso di marcia del ponte della Colombiera, nello spezzino, con una riduzione del cronoprogramma dei lavori di due mesi rispetto alla data inizialmente prevista del 23 luglio. Questo il contenuto di una comunicazione inviata da Anas a Regione Liguria e Comune di Ameglia. Dopo i controlli svolti fino ad oggi dagli ispettori, Anas ha infatti valutato l’opportunità di effettuare la parte finale dell’intervento anche in presenza di traffico su entrambe le carreggiate, con il divieto di transito ai mezzi di massa superiore alle 7,5 tonnellate fino al termine delle riparazioni dell’impalcato previsto il 23 luglio, senza interferire con la circolazione. “Si tratta certamente di un’ottima notizia – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone - frutto del lavoro quotidiano del tavolo di confronto attivato da Regione con l’azienda e con il Comune. Rimane forte la preoccupazione per gli inevitabili disagi dei prossimi mesi, in particolare nei mesi di aprile e maggio: per questo abbiamo chiesto ad Anas di mettere in campo e intensificare tutte le azioni necessarie a limitare il più possibile gli effetti negativi del cantiere sul traffico veicolare”.