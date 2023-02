Alice sarà ospite della rassegna musicale Moonland

La cantante Alice

Sarzana (La Spezia) 16 febbraio 2023 - La quinta edizione della rassegna musicale Moonland organizzata in estate dal Comune di Sarzana si arricchisce di nuovi e prestigiosi ospiti. Dopo aver già presentato l’arrivo di Ben Harper per la serata del 16 luglio è stata confermata la presenza di Alice il 19 luglio. Sarà la protagonista del concerto in piazza Matteotti dedicato al maestro Franco Battiato dal titolo “Eri con me”. Alice sarà accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello. Alice è la più grande e credibile interprete del repertorio di Franco Battiato: un sodalizio iniziato nel 1980 con il singolo scritto per lei "Il vento caldo dell'estate" e l'album "Capo Nord". Con "Gioielli rubati " del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei. Il tour dedicato a Battiato ha preso il via nel 2020 e ha visto partecipare molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani. E le sorprese non sono ancora terminate.