Passa il Giro d’Italia, tante strade chiuse nella Provincia spezzina

Sarzana (La Spezia) 16 maggio 2023 - La Provincia spezzina sarà attraversata dal Giro d’Italia. Un mercoledì di sport e festa, tipica del passaggio della grande e applaudita carovana Rosa, ma anche disagio per la viabilità a causa della chiusura delle strade interessate alla corsa che avverrà almeno un’ora prima del passaggio. La Prefettura della Spezia per ragioni di sicurezza ha emanato il provvedimento di sospensione totale della circolazione stradale a partire dalle 9.50 di mercoledì mattina iniziando dall’ingresso della Val di Magra. La corsa arriverà da Marina di Carrara intorno alle 12 per poi attraversare Marinella, la SS432 di via Litoranea, via XXV Aprile e Camisano nel territorio del Comune di Ameglia e poi a seguire, Romito Magra, Ponte di Arcola, Fornola, Piano di Valeriano, Piano di Madrignano, Padivarma, Borghetto Vara, Carrodano e poi la strada verso il Tigullio e Tortona. E’ previsto anche un traguardo volante a Borghetto Vara dove la corsa transiterà tra le 13 e le 13.20. Nella zona la viabilità verrà chiusa a partire dalle 10.30 fino alle 14.