La sede dell’Anpi requisita per i lavori di ristrutturazione del Vecchio Mercato

Sarzana (La Spezia) 14 luglio 2023 - Sta facendo discutere in città la decisione presa dal Comune di Sarzana di chiudere la sede dell’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani. Il motivo dello “sfratto” che dovrà avvenire entro martedì è la necessità dell’ente di procedere alle operazioni di riqualificazione dell’edificio del Vecchio Mercato di piazza Terzi per allargare gli spazi destinati agli spogliatoi delle squadre di hockey e del pattinaggio. L’intervento dunque dovrà utilizzare anche la stanza da anni utilizzata dall’associazione. Il Comune ha messo a disposizione un locale del centro sociale “Barontini” ma non è stato ritenuto adeguato alle esigenze e così il diretivo dell’Anpi ha lanciato un appello per trovare, entro martedì, un locale dove poter sistemare l’archivio storico e l’attrezzatura. Anche le forze politiche di opposizione hanno chiesto al Comune di Sarzana con una interpellanza di revocare il provvedimento almeno fio a quand non verrà trovata una soluzione alternativa.