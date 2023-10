Il Comune di Sarzana aderisce alla campagna di prevenzione dell’Airc

Sarzana (La Spezia) 2 ottobre 2023 - Anche Sarzana ha aderito aderisce al protocollo firmato da Airc e Anci per promuovere la raccolta fondi a favore della ricerca contro il tumore al seno. Nel mese della prevenzione l’assessorato ai servizi sociali haa deciso di rafforzare l'impegno nella diffusione della campagna “Nastro Rosa” per la prevenzione della malattia e per la raccolta di fondi a favore della ricerca. L'assessore Sara Viola ha sistemato un box per la raccolta delle donazioni all’interno della biblioteca civica “Martinetti” di via Landinelli dove si potrà fare la propria donazione e ritirare la spilletta rosa da indossare per promuovere la diffusione del messaggio che invita tutte le donne a seguire i consigli per la prevenzione del tumore al seno. Inoltre per tutto il mese la facciata di palazzo civico verrà illuminata con un nastro color rosa. Nel 2022 in Italia si sono ammalate di cancro al seno 55mila donne e 500 uomini.