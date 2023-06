Vuoi contribuire allo sviluppo economico-sociale e all'innovazione? Allora diventa un Angelo!

Sì, il termine potrebbe sembrare un po' insolito, derivato dal gergo delle startup americane, ma anche da noi sono chiamati così: Angel o Business Angel.

Sono manager e imprenditori, attuali o ex, che investono una parte del proprio patrimonio in startup che si trovano nelle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, ci sono anche persone provenienti da diverse esperienze che si formano sul campo.

Un Angel non si limita solo all’investimento finanziario, ma mette a disposizione le proprie conoscenze, esperienze e reti di relazioni per favorire lo sviluppo della startup. In questo modo, l’Angel aumenta le probabilità di successo e di crescita rapida della startup, aumentando allo stesso tempo il potenziale ritorno sull’investimento.

Certamente la possibilità di ottenere rendimenti molto più elevati su una parte del proprio patrimonio investito è un incentivo per i Business Angel.

Ma a volte c'è anche altro: la volontà di aiutare, di restituire qualcosa di ciò che si è appreso e costruito nella propria vita, di metterlo al servizio di un obiettivo stimolante e di essere coinvolti in nuove tematiche e problemi possono svolgere un ruolo nella decisione di investire in startup.

Tuttavia, bisogna fare attenzione al rischio: gli investimenti nelle startup, soprattutto nelle prime fasi, sono un fenomeno in gran parte statistico. Si stima che circa una startup su dieci non raggiunga il successo, ossia chiuda o rimanga in attività senza aumentare significativamente il proprio valore.

D'altra parte, se si tratta di una vera startup, con un'idea di business innovativa per risolvere un problema ancora irrisolto, deve essere una sfida senza la certezza che funzionerà. Ma non è stato così anche per Apple, Google, Facebook, Amazon e Microsoft?

Inoltre, è importante ricordare la regola aurea: maggiori rendimenti corrispondono a maggiori rischi. E viceversa. Gli investimenti nelle startup devono essere - per loro natura - più rischiosi!

Allora, come fanno i Business Angel ad ottenere rendimenti significativamente più elevati rispetto ad altre forme di investimento e a ridurre i rischi? Vediamo le regole di base:

Non investire più del 10-20% del proprio patrimonio come Business Angel. Diversificare: come i venture capitalist, i Business Angel investono in molte startup, cercando quella che ripagherà degli investimenti effettuati. Conoscere e valutare il team: i Business Angel investono in fasi così iniziali che ciò su cui investono veramente è il problema che la startup intende risolvere e, soprattutto, il team composto dai fondatori della startup. Il team deve essere il migliore al mondo in termini di competenze, esperienza, determinazione, disciplina e motivazione per creare la soluzione a quel problema. Come accennato in precedenza, sostenere lo sviluppo della startup con le proprie relazioni, competenze ed esperienze.

Il 15 giugno 2023, alle 18:00 presso l'IKIGAI Hub di via Roma 77 a Siena, si terrà un seminario gratuito per comprendere l’Angel Investing.

Alessandro Collesano, direttore del programma IKIGAI di Fondazione Monte dei Paschi, parlerà di questo argomento con Gianluca D'Agostino, imprenditore digitale di successo, poi per molti anni Business Angel, e attualmente fondatore e general partner di The Techshop, uno tra i più dinamici fondi di Venture Capital italiani.

Per partecipare al seminario, iscriversi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-angel-investingcose-e-come-diventare-business-angel-646834538517