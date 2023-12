VIENI ALL' OPEN DAY DELLA SCUOLA BILINGUE DI MASSA

Preparare i bambini a un futuro di opportunità e successi in un mondo interconnesso è una scelta fondamentale. Partecipando al nostro Open Day Sabato 20 gennaio presso le Scuole Bilingue di Massa, avrai l'opportunità di scoprire i molteplici vantaggi e benefici di un'educazione bilingue, 50% lezioni in italiano e 50% in inglese.

SAVE THE DATE:

SABATO 20 GENNAIO PRESSO LE SCUOLE BILINGUE DI MASSA SCEGLI LA DATA CHE PREFERISCI E COMPILA SENZA IMPEGNO IL FORM QUI SOTTO PER PARTECIPA ALL’OPEN DAY!

In un mondo sempre più interconnesso, la scelta di investire nell'istruzione dei giovani è di importanza cruciale. La globalizzazione ha reso fondamentale preparare i nostri bambini ad affrontare sfide e opportunità in un contesto internazionale. L'Open Day presso le Scuole Bilingue di Massa rappresenta un'occasione straordinaria per i genitori di esplorare il modo in cui un percorso educativo bilingue, con il 50% delle lezioni in lingua inglese, può plasmare il futuro dei loro bambini.

Durante questo evento, avrai l'opportunità di immergerti nel nostro ambiente educativo, conoscere il nostro corpo docente e scoprire i metodi innovativi che utilizziamo per fornire un'istruzione completa e bilanciata. Dal momento in cui entrano nella Scuola dell'Infanzia "Il Cucciolo" fino alla Scuola Primaria English Primary School, i tuoi bambini saranno guidati in un percorso che non solo promuove l'eccellenza accademica ma anche lo sviluppo delle competenze linguistiche in italiano e inglese.

Ciò che rende unica l'educazione bilingue è la sua capacità di preparare i bambini a navigare in un mondo in cui la diversità linguistica e culturale è la norma. La competenza in più lingue non solo apre porte in termini di opportunità professionali, ma anche di comprensione e rispetto per le diverse prospettive del mondo.

L'Open Day non è solo un'occasione per apprendere su programmi accademici e strutture scolastiche, ma è anche un momento in cui i genitori possono porre domande, discutere con il nostro staff e comprendere appieno l'approccio pedagogico che adottiamo. Vogliamo collaborare con te per creare un percorso educativo che rispecchi le aspirazioni e le esigenze dei tuoi bambini.

ALTRE DATE DEDICATE AGLI OPEN DAY "VIVI LA SCUOLA" DELLA NOSTRA SCUOLA BILINGUE:

SCUOLA DI INFANZIA - LUNEDÌ 15 GENNAIO 2024 - DALLE ORE 10:30

Durante la visita alla scuola di infanzia "Il Cucciolo", avrai l'opportunità di assistere a lezioni aperte, esplorare la struttura e conoscere le nostre insegnanti. Investire nell'istruzione dei bambini è essenziale per prepararli a un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni.

ENGLISH PRIMARY SCHOOL - MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024 - DALLE ORE 11:30

Partecipa alle lezioni aperte in lingua inglese, esplora la struttura e incontra il nostro corpo docente alla Scuola Primaria English Primary School. Scopri i numerosi vantaggi di un'educazione bilingue per i tuoi bambini. Investire nell'istruzione dei giovani è cruciale per garantire loro un futuro pieno di opportunità e successi.