TUTTE LE NOVITA’ “GREEN” FIAT

IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO CON ABARTH 500e

Con il lancio della Abarth 500e, lo Scorpione entra nel mondo full electric senza abbandonare le prestazioni e le emozioni di guida. L’Abarth 500e è stata progettata per esaltarne il comportamento brillante in accelerazione e ripresa ed ha beneficiato di una messa a punto specifica con i 155cv erogati dal motore elettrico!

Fiat Abarth 500e

SONO STATI PRESENTATI POI 2 NUOVI MODELLI ICONICI DI FIAT: LA TOPOLINO E LA 600e

La nuova FIAT TOPOLINO, porta lo spirito della Dolce Vita nella mobilità urbana. Ha tutte le carte in regola per offrire una libertà di guida sostenibile in città:

Zero emissioni,

Dimensioni ridotte

Impatto sonoro ridotto

Un nuovo veicolo per offrire la mobilità elettrica a tutti, alle famiglie ma

anche ai più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni.

Fiat Topolino

Con la nuova FIAT 600E, FIAT, continua a essere leader della mobilità urbana sostenibile, un'aggiunta straordinaria del brand Fiat che ne segna il ritorno nel segmento B:

Più spazio

Più autonomia

Una maggiore sensazione di Dolce Vita.

La nuova rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città sia per gli appassionati della vita all’aperto ed è la perfetta incarnazione dello stile italiano e della sostenibilità che caratterizzano il Marchio.

Fiat 600e

Se volete saperne di più, i nostri consulenti sono pronti ad aiutarvi per farvi conoscere al meglio queste fantastiche novità!