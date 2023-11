Stanno per riaccendersi le luci dell’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’evento natalizio più atteso dell’anno: tra pochi giorni le luci dell’Albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del lago Trasimeno torneranno ad illuminare le festività del centro Italia. Nel periodo natalizio Castiglione del Lago si trasforma in un vero Borgo del Natale con spettacoli e attrazioni originali pensati per far divertire proprio tutti, grandi e piccini: colori, luci, atmosfere speciali, profumi e suggestioni uniche, per rendere le prossime festività natalizie un momento davvero indimenticabile.

Protagonista indiscusso di Luci sul Trasimeno sarà sua maestà l’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua: un’opera di ingegneria elettrica senza eguali, unica al mondo per complessità e bellezza. Solo per dare alcuni numeri: 1080 metri di lunghezza e 50 di larghezza, 166 pali portanti (l’albero è interamente costruito in sospensione sulle acque del lago), 7165 metri di cavo, 2400 luci perimetrali, 250 lampade interne, oltre 150 persone coinvolte nella sua costruzione e nell’organizzazione dell’evento. Un vero e proprio albero dei record insomma che dal 2019, anno della sua prima costruzione, ha lasciato a bocca aperta decine di migliaia di visitatori e riscosso un grande successo sulla stampa nazionale ed internazionale. Un albero “sostenibile” anche dal punto di vista ambientale, votato al massimo efficientamento energetico sia in termini di riduzione dei consumi sia attraverso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Ma l’albero sull’acqua sarà soltanto una delle tante attrazioni proposte all’interno del programma di Luci sul Trasimeno. Non mancherà, infatti, il tradizionale “Villaggio di Babbo Natale”, uno spazio ampio e accogliente dove i bambini insieme alle loro famiglie potranno divertirsi tra laboratori, giochi e intrattenimento. I visitatori avranno poi l’opportunità di accedere alla suggestiva Rocca Medievale di Castiglione del Lago (La Rocca del Leone) per assistere ad un’esperienza immersiva unica: proiezioni originali e speciali effetti sonori trasformeranno le antiche pareti di pietra e gli alberi secolari in schermi magici e porteranno in vita una narrazione unica ed affascinante che accompagnerà lo spettatore in scenari fantastici.

L’ingresso al “Percorso dell’albero” che comprende il punto di visione dell’albero sull’acqua, il Villaggio di Babbo Natale, le proiezioni immersive all’interno della Rocca Medievale e l’ingresso alle sale affrescate di Palazzo della Corgna ha un costo di soli € 8,00 a persona – completamente gratuito per bambini sotto i 12 anni (orario di apertura: 16:30 – 23:00).

Ad attendere turisti e visitatori ci saranno anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, il tradizionale mercatino natalizio, l’esposizione “Castiglione del Lego” con tanti coloratissimi mattoncini, allestimenti speciali lungo le vie del centro storico, eventi, concerti e tanto divertimento!

Per maggiori informazioni www.lucisultrasimeno.it

Una ricchissima proposta natalizia, insomma, che ancora una volta proietta Castiglione del Lago tra i centri umbri più attrattivi grazie anche alla collaborazione del Comune, delle associazioni locali, dei tanti sponsor che supportano da sempre la manifestazione e soprattutto dei tanti volontari che per mesi progettano e preparano l’evento.