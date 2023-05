Prato Phygital: Il Metaverso applicato ai settori produttivi del tessile e del manifatturiero.

Lo studio delle applicazioni della tecnologia 5G si svolge nell’ambito del progetto finanziato dal bando del MIMIT da 1 milione di euro che vede Fondazione Sistema Toscana capofila di nove partner, pubblici e privati

La presentazione al pubblico del primo case study, lunedì 5 giugno, dalle ore 10.00, al cinema La Compagnia

Sarà mostrato al pubblico il video immersivo che, tra realtà virtuale e live action, vede protagonista l’attore Massimo Poggio

Dopo aver annunciato, a luglio del 2022, l’aggiudicazione del bando da 1 milione di euro del MIMIT (ex MISE), finalizzato allo sviluppo della tecnologia 5G, Fondazione Sistema Toscana, ente in house providing della Regione Toscana, capofila di un raggruppamento di nove partner pubblici e privati, è pronta a presentare al pubblico una prima dimostrazione delle applicazioni del Metaverso ai più diversi ambiti.

Lo scopo del bando ministeriale era quello di rendere comprensibile, per le imprese, le applicazioni pratiche della nuova tecnologia 5G, e per far questo ha fatto ricorso al settore dell'audiovisivo, che può realizzare dimostrazioni pratiche, immersive, innovative, delle numerose declinazioni nei più svariati settori.

Fondazione Sistema Toscana, che con la sua Area cinema promuove il cinema e con Manifatture Digitali Cinema ha realizzato una rete infrastrutturale a sostegno delle produzioni audiovisive, è risultato essere il partner che più di altri poteva realizzare questo obiettivo.

Fanno parte del raggruppamento Prato Phygital: Comune di Prato con Prisma - Casa delle Tecnologie; UNIFI, con il laboratorio REI del dipartimento di Architettura; PIN - Polo Universitario Città di Prato; Fondazione Museo del Tessuto di Prato; Marini Industrie, uno dei rappresentanti più importanti dell'industria tessile pratese; Immerxive, startup nata e cresciuta nella Casa delle Tecnologie di Prato; Indiana Production, casa di produzione internazionale; EDI - Effetti Digitali Italiani, la più innovativa società di effetti speciali italiani; Wind Tre, come partner tecnologico, fornitore dell’infrastruttura 5G.

La dimostrazione al pubblico dei primi risultati dello studio realizzato nell’ambito di Prato Phygital, si terrà lunedì 5 giugno, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r). Sarà mostrato al pubblico un video, realizzato da Fondazione Sistema Toscana, che tra realtà immersive, virtuali e live action, vedrà protagonista l’attore Massimo Poggio.

Elementi scenografici, sia fisici che digitali, grazie all’utilizzo dei tessuti scelti negli archivi di Marini e del Museo del Tessuto, insieme ai copricapo della collezione Costumi Medicei di Manifatture Digitali Cinema, sono trattati con apposite tecnologie e scanner che li hanno trasferiti dal mondo fisico a quello digitale e, grazie a un software, codificati in modelli matematici, in modo che siano riproducibili e adattabili a una molteplicità di impieghi.

Phygital indica proprio questo: la possibilità di un’osmosi fra il mondo reale e quello digitale. La peculiarità e il pregio di questo progetto è una dimostrazione semplice delle applicazioni concrete delle nuove tecnologie: per le imprese, rendendo riproducibili, modificabili e commerciabili i loro prodotti, in un modo innovativo ed economicamente vantaggioso; per il mondo della formazione, sia essa scolastica, universitaria, oppure destinata al personale delle aziende, rendendo possibile una didattica a distanza molto più coinvolgente ed efficace di quella esistente.

Prato Phygital, lunedì 5 giugno, ore 10.00, Cinema La Compagnia, Firenze

Programma

ore 10.15: Saluti istituzionali

ore 10.30: Proiezione del video “Gli archivi storici, sia museali che d‘impresa: interazioni tra fisico e digitale nell’esperienza del Metaverso”.

ore 10.45: Tavola rotonda a cura di PRISMA.

Partecipano:

- Guglielmo Boggia, Immerxive

- Fabrizio Brasca, Innovation Manager - Wind Tre

- Elisabetta Cianfanelli, Professore Ordinario Università degli Studi di Firenze

- Luigi Formicola, PM MDC - Fondazione Sistema Toscana

- Filippo Guarini, Direttore Fondazione Museo del Tessuto di Prato

- Francesco Marini, Marini Industrie

- Lorenzo Mucchi, Professore Associato PIN - Polo Universitario Città di Prato

- Benedetta Squittieri, Assessora al bilancio, sviluppo economico, innovazione e agenda digitale, personale - Comune di Prato

L’ingresso all’evento Prato Phygital è libero su prenotazione scrivendo a [email protected]