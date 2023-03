Lotta all’abusivismo e alla violenza di genere: doppio incontro in Confcommercio La Spezia.

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia dedica la fine di marzo all’analisi dei fenomeni criminali nella provincia spezzina e alla formazione dei pubblici esercizi per riconoscere e contrastare la violenza di genere. Due obiettivi al centro di altrettante iniziative che si svolgeranno nella stessa giornata del 28 marzo 2023 nella sede di Confcommercio La Spezia in via Fontevivo 19/F.

Il primo appuntamento si inserisce all’interno della manifestazione a livello nazionale della giornata di Confcommercio ‘Legalità, ci piace’. Un’analisi quali-­quantitativa annuale sui fenomeni criminali che in occasione del sua decima edizione si concentrerà sui cambiamenti registrati nel post covid, con un focus su racket e usura e un approfondimento su abusivismo e contraffazione. La presentazione dei dati nazionali, con l’intervento del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, potrà essere seguita in streaming alle ore 11.30. Contestualmente Confcommercio La Spezia illustrerà in una conferenza i dati dell’analisi in un’ottica locale, soffermandosi sui fenomeni registrati nella provincia della Spezia. Lo scopo è quello di restituire un quadro aggiornato della criminalità sul nostro territorio, in modo da poter delineare interventi mirati volti al suo contrasto. Parteciperanno il presidente di Confcommercio La Spezia Vittorio Graziani, il presidente di Federmoda La Spezia Simone Vezzoni e il responsabile di Confcommercio La Spezia per le politiche di legalità Gianni Balducci.

Nell’ambito di un contrasto degli abusi a tutto tondo, il 28 marzo Confcommercio La Spezia metterà al centro anche la lotta alla violenza di genere. Alle ore 15.00 si aprirà l’edizione 2023 di “#SicurezzaVera”, il corso di formazione che mira al coinvolgimento attivo dei pubblici esercizi contro la violenza sulle donne. Il corso è esteso dai titolari ai lavoratori, cosicché sia dentro che fuori i luoghi di lavoro si possa incentivare una cultura di vicinanza e sostegno al personale femminile e alle clienti. Saranno forniti ai partecipanti anche gli strumenti per permettere di tentare un approccio costruttivo e spesso risolutivo, ad esempio mettendo in comunicazione diretta donne e forze dell’ordine, quando realizzino di avere nel proprio locale una vittima di violenza.

Un progetto che si riconferma nell’ottica di reagire all’abuso in maniera unitaria da parte di enti pubblici, organi di governo locale, forze dell’ordine, politica, associazioni e da tutti i cittadini.