La nostra storia

È arrivato il momento del primo bagno dell'anno?

Si ricorda sempre quello iniziale per poi perdere il conto, con le infinite nuotate tra le onde.

Per quanto divertente, si sa che il mare stanca notevolmente quindi, dopo una giornata passata in spiaggia, ci vuole una ricca cena che sia in grado di restituire tutte le energie perse. Siediti a uno dei nostri tavoli e assapora le prelibate proposte del nostro menù per vivere un'esperienza di gusto che possa chiudere al meglio la giornata.

Una spruzzata di limone e via ad assaggiare tutti i nostri piatti a base di pesce!

Nei primi anni ottanta Carlino, fiorentino Doc, decise di aprire una classica trattoria di mare a Tonfano.

Gestita in seguito dalla figlia si è subito messa in evidenza. Dal Settembre 2000 abbiamo il piacere di continuare la tradizionale cucina marinara che per tanti anni ha fatto felici tante pance.

Io, Daniele con mio fratello Luca e la mamma Donatella ogni giorno abbiamo il piacere di offriri tra le tante proposte di mare, antipasti caldi e freddo, primi, per arrivare al fritto o alla catalana di pesce con frutta e verdure e al gelato al forno.

Ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo.

Dove siamo:

Via Versilia, 79 - Marina di Pietrasanta (LU)

Tel: 0584 20692

[email protected]