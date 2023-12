Istituti Benedetto Croce – Scuole Private – Dal 1983 l’alternativa al sistema scolastico statale

Da 35 anni le nostre scuole private rappresentano un punto di riferimento sicuro e affidabile per tutti i genitori che vogliono fornire ai propri figli una solida preparazione uscendo dal sistema scolastico statale.

Punto di forza è il metodo di insegnamento mirato, personalizzato ed efficace, che consente di rispondere con successo ad ogni esigenza scolastica di apprendimento o di organizzazione delle lezioni:

Corsi ordinari per vari indirizzi di studio sia per scuole secondarie di primo grado (scuole medie) che per scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).

Recupero anni scolastici: con noi è possibile sia cambiare l’indirizzo di studio che effettuare il recupero degli anni persi, attraverso l’organizzazione di lezioni individuali o in piccoli gruppi e grazie ad un team di professori preparati e capaci di motivare l’allievo scoraggiato dai trascorsi insuccessi.

Lezioni Individuali per recupero debiti e preparazione interrogazioni, tesine.

Corsi Serali: Diploma per Adulti grazie alla lunga esperienza nella didattica, supportiamo l’adulto impegnato anche in una attività lavorativa, ma che desidera al contempo conseguire e prendere un DIPLOMA.