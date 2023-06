III° Avviso di vendita senza incanto di beni immobili

Vista l’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza (Registro Ufficiale Prot. n. 0093045 del 13.04.2022) che consente per il presente esperimento la riduzione della base d’asta sino al 25% della precedente nonchè vista la successiva proroga dell’08.06.2023, la Liquidatela della Idro Termica Condizionamento – ITC Società Cooperativa in L.C.A

AVVISA

che il 1 Settembre 2023 alle ore 12:30 e seguenti presso lo studio del Notaio Francesco Cirianni sito in Arezzo, Via di Ser Petraccolo n.7, si svolgerà la vendita senza incanto dove verranno posti in vendita, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che i partecipanti alla gara devono espressamente dichiarare di conoscere e accettare, i seguenti Lotti.

*

LOTTO 1: Sito in Greve in Chianti, loc. Panzano, Viale Della Conca D’Oro n. 141 (Appartamento e posto auto) per la quota di 1/1 del diritto di proprietà, meglio specificati nella perizia di stima redatta dal Geometra Labardi (asseverata in data 04.06.2013), nonché nella nota tecnica di conformità dell'08.01.2020 e di tutti i loro allegati, che dovranno essere consultati dagli offerenti ed ai quali si fa espresso rinvio.

Descrizione del bene:

Le unità risultano far parte di un complesso immobiliare costruito negli anni 2000 circa, ed è accessibile direttamente dalla pubblica via. L'unità di civile abitazione, denominata Tipologia E compresa nel Lotto 1 della Lottizzazione Conca D'Oro, risulta facente parte di un piccolo stabile condominiale composto da 4 unità sito in Greve in Chianti, Loc. Panzano, Viale della Conca D'oro, precisamente il corpo di fabbrica terzi da sinistra verso destra, disposto su due livelli fuori terra oltre un piano seminterrato. L'appartamento con accesso dal civico 141, sito al piano primo a sinistra di chi guarda il fabbricato dalla pubblica via, è composto da tre vani compreso la cucina oltre al servizio igienico, disimpegno ripostiglio e terrazza: l'accesso allo stesso avviene dal percorso pedonale scoperto e da scala esterna condominiale. L’unità è dunque così composta: ingresso-soggiorno, cucinotto, disimpegno, bagno, ripostiglio e 2 camere; il tutto per un totale di circa mq 62,00 di superficie interna. Prospicente il soggiorno si esce su una terrazza che affaccia sulla pubblica via di circa 9,00 mq. Completa la proprietà un garage di circa 19,00 mq con altezza utile di 2,20 mt accessibile dalla pubblica via a mezzo di porta basculante carrabile. L’immobile risulta posto in zona residenziale, panoramica prossima al paese di Panzano in un buon contesto residenziale. L’unità è accessibile a mezzo vano scala condominiale ed internamente, l’appartamento, dotato di porta blindata, si presenta in buone condizioni di manutenzione poiché mai abitato: risulta dotato di impianto elettrico sottotraccia, il pavimento è completamente in cotto (ancora da trattare) con battiscopa in legno al di fuori del bagno nel quale il pavimento ed il rivestimento sono in ceramica. L’appartamento è dotato di riscaldamento singolo con termosifoni in alluminio. Gli impianti tecnologici si presentano in buone condizioni di manutenzione. Completa la proprietà un garage accessibile dalla pubblica via a mezzo di porta basculante carrabile, composto da unico vano con accesso dal civico 145 e precisamente trattasi del secondo sporto da sinistra verso destra per chi osserva la facciata principale del fabbricato dalla pubblica via.

Dati catastali:

Il bene risulta censito al N.C.E.U. del Catasto Fabbricati del Comune di Greve in Chianti al Foglio di mappa 153 alla p.lla 1186:

- quanto all’appartamento, al sub 75, Zona Censuaria U, categoria A/2 classe 3 consistenza 4 vani rendita € 371,85, in forza di Denuncia di Variazione del 23.07.2009 n. 25797.1/2009 in atti dal 23.07.2009 prot. FI0248421;

-quanto all'autorimessa, al sub. 53, Zona Censuaria U, categoria C/6, classe 7, consistenza 21 mq, rendita catastale € 91,10, in forza di Denuncia di Variazione del 23.07.2009 n. 25797.1/2009 in atti dal 23.07.2009 prot. FI0248421;

entrambi correttamente intestati per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà alla Società Idro Termica Condizionamento Soc. Coop.

Il perito precisa che la vendita è convenuta nello stato di fatto e di dritto in cui si trova al momento della stipula dell’atto, con annessi e connessi pertinenze, affissi ed infissi nulla escluso, servitù apparenti e degli impianti tecnologici presenti al momento della stipula, con la comproprietà pro quota delle parti e dei servizi a comune per legge, consuetudine, destinazione e per titolo di provenienza, nonché ogni altro diritto, azione e ragione spettante alla parte venditrice, con obblighi e vincoli di cui al Regolamento Condominiale allegato all’atto di provenienza, nonché i vincoli e gli obblighi delle altre porzioni di fabbricati e degli altri lotti della lottizzazione.

Risultano a comune il vano scala ed il percorso ingresso pedonale identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio di mappa 153, particella 1186 sub 510, e poi loggia coperta contigua agli accessi ai garage, comune ai due box che costituiscono la porzione sinistra del piano seminterrato identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio di mappa 153, particella 1186 sub 515.

Il perito precisa che sono altresì compresi e trasferiti gli obblighi derivanti dal fare parte del Consorzio di Bonifica del Chianti.

Il Perito, ai sensi del D.L. 31.05.2020 N.78, certifica la conformità allo stato di fatto dei dati catastali (visura) reperiti presso l'Agenzia del Territorio del Comune di Greve in Chianti. Il medesimo riferisce altresì che non vi siano difformità e i dati catastali superiormente indicati sono sostanzialmente conformi allo stato di fatto dei luoghi.

Situazione urbanistica:

Il Perito certifica la conformità urbanistica del bene rispetto ai titoli depositati. Per le concessioni legittimanti la costruzione del Lotto in oggetto, si rinvia alla Nota tecnica di conformità dell’08.01.2020.

Prezzo base:

Euro 115.931,25= (centoquindicimilanovecentotrentuno virgola venticinque Euro) oltre I.V.A se dovuta, ovvero imposta di registro, oltre oneri accessori con rialzo minimo in aumento non inferiore al 5%.

Cancellazioni dei gravami:

Le eventuali iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni saranno cancellati ai sensi dell’art. 5 della Legge 400/1975, ad avvenuta alienazione a spese esclusive a carico dell’aggiudicatario/acquirente definitivo.

* * *

LOTTO 2: Sito in San Marcello Piteglio, Via del Guaime (Appartamento e posto auto) per la quota di 1/1 del diritto di proprietà, meglio specificati e descritti nella perizia di stima redatta dal Geometra Labardi (asseverata in data 04.06.2013), con studio professionale in Firenze, nonchè nella nota tecnica di conformità del 16.01.2020 e di tutti i loro allegati, che dovranno essere consultati dagli offerenti ed ai quali si fa espresso rinvio.

Descrizione del bene:

Il Lotto risulta far parte di un grande complesso immobiliare denominato “Podere Guaime” di remota costruzione, ma oggetto di una importante ristrutturazione, posto in località Gavinana del Comune di San Marcello Piteglio. L’unità si sviluppa ai piani primo e secondo, avente accesso dal civico n. 524/F di Via del Guaime e risulta composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, servizio, camera e porticato al piano primo e da due camere disimpegno e servizio igienico al piano secondo, oltre a corte esclusiva al piano terreno. Completa la proprietà un posto auto scoperto accessibile dalla pubblica via a mezzo di porta basculante carrabile, composto da unico vano e precisamente trattasi il primo sporto da sinistra verso destra. Detto bene risulta accessibile dalla pubblica via a mezzo di strada sterrata ad uso pressoché esclusivo del suddetto complesso: dalla stessa, attraverso un cancello carrabile e pedonale si accede al resede di pertinenza dell’intero fabbricato. L’unità è posta al piano primo e secondo dello stabile condominiale sito in San Marcello Pistoiese, oggi San Marcello Piteglio, Via del Guaime ed è composta da loggia, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno e 1 camera al piano primo e da due locali (camere e studiolo a tetto), disimpegno e bagno al piano secondo, il tutto per un totale di circa mq 90.00 di superficie interna. Completano la proprietà una porzione di resede esclusiva a destinazione giardino/verde ed un posto auto scoperto di circa mq 37.00 posti al piano terreno. L’intero fabbricato, risulta edificato con struttura in muratura, con tamponature in laterizio, i solai sono con struttura portante principale e secondaria in laterocemento e tetto a falde con struttura in legno. L’unità è accessibile a mezzo vano scale condominiale, ed internamente l’appartamento, dotato di porta blindata, si presenta in ottime condizioni di manutenzione, avendolo ristrutturato e mai abitato: risulta dotato di impianto elettrico sottotraccia. Gli impianti ed i servizi igienici si presentano in buone condizioni di manutenzione.

Dati catastali:

Il bene risulta censito al N.C.E.U. del Comune di San Marcello Piteglio al Foglio di mappa 64 alla p.lla 249

- quanto all’appartamento con la corte, al sub 22, Z.C. U, categoria A/2 classe 3 consistenza 7 vani rendita € 704,96, in forza di Denuncia di Variazione territoriale dal 01.01.2017 in atti dal 09.01.2017 n. 17/2017;

- quanto al posto auto scoperto, sub 16, Z.C. U, categoria C/6, classe 1 consistenza 37 mq rendita € 91,72, in forza di Denuncia di Variazione territoriale dal 01.01.2017 in atti dal 09.01.2017 n. 17/2017;

entrambi correttamente intestati per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà alla Società Idro Termica Condizionamento Soc. Coop.

Il perito precisa che la vendita è convenuta nello stato di fatto e di dritto in cui si trova al momento della stipula dell’atto, con annessi e connessi pertinenze, affissi ed infissi nulla escluso, servitù apparenti e degli impianti tecnologici presenti al momento della stipula, con la comproprietà pro quota delle parti e dei servizi a comune per legge, consuetudine, destinazione e per titolo di provenienza, nonché ogni altro diritto, azione e ragione spettante alla parte venditrice, con obblighi e vincoli di cui al Regolamento Condominiale allegato all’atto di provenienza, nonché i vincoli e gli obblighi di cui ai titoli di costruzione.

Il perito precisa che risultano a comune le seguenti particelle:

- corte, camminamenti, silos e strada censiti al N.C.E.U. del Comune di San Marcello Piteglio al Foglio di mappa 64 alla p.lla 249 sub 26, ai subb da 6 a 25;

- corte censita al N.C.E.U. al Foglio di mappa 64 alla p.lla 249 sub 27, ai subb 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24;

- ingresso e scale censiti al N.C.E.U. al Foglio di mappa 64 alla p.lla 249 sub 28, ai subb 21 e 22;

- ingresso e scale censiti al N.C.E.U. al Foglio di mappa 64 alla p.lla 249 sub 30, ai subb 23 e 24;

- ingresso e vano contatori censiti al N.C.E.U. al Foglio di mappa 64 alla p.lla 249 sub 31, ai subb 6,7,8,9,10, 21,22,23, 24, 25.

Il Perito, ai sensi del D.L. 31.05.2020 N.78, certifica la conformità allo stato di fatto dei dati catastali (visura) reperiti presso l'Agenzia del Territorio del Comune di San Marcello Piteglio. Il medesimo riferisce altresì non vi siano difformità tali da implicare l'obbligatoria presentazione di nuova planimetria con variazioni di rendita e pertanto la planimetria attuale e i dati catastali superiormente indicati sono sostanzialmente conformi allo stato di fatto dei luoghi.

Situazione urbanistica:

Il Perito certifica la conformità urbanistica del bene rispetto ai titoli depositati. Per le concessioni legittimanti la costruzione del Lotto in oggetto, si rinvia alla Nota tecnica di conformità dell’08.01.2020,

Prezzo base:

Euro 108.371,25= (centoottomilatrecentosettantuno virgola venticinque/00) oltre I.V.A se dovuta, ovvero imposta di registro, oltre oneri accessori con rialzo minimo in aumento non inferiore al 5%.

Cancellazioni dei gravami:

Le eventuali iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sui beni saranno cancellati ai sensi dell’art. 5 della Legge 400/1975, ad avvenuta alienazione a spese esclusive a carico dell’aggiudicatario/acquirente definitivo.

* * * * * *

Condizioni della Vendita:

a) Le offerte di acquisto, non inferiori al prezzo base sopra indicato, dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata e dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno della gara e, dunque, entro il 1 Settembre 2023 presso lo Studio del Notaio Dott. Francesco Cirianni, con la precisazione che in caso di interesse per entrambi i lotti dovranno essere presentate due distinte offerte di acquisto.

Sull’esterno della busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l’offerta, la data della vendita e il nome del professionista delegato Notaio Cirianni; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il numero del Lotto per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.

Le buste verranno aperte il medesimo giorno, ovvero in data 1 Settembre 2023 alle ore 12:30 contestualmente all'inizio delle operazioni di vendita presso lo Studio del Notaio Cirianni, alla presenza di uno dei Commissari e degli offerenti che vorranno presenziare.

Offerte pervenute oltre i termini superiormente indicati non saranno prese in esame.

Il corrispondente Lotto e/o entrambi i Lotti saranno aggiudicati a colui che avrà effettuato l’offerta più alta. L’offerta irrevocabile d’acquisto debitamente sottoscritta dall’offerente, in carta da bollo da Euro 16,00= (salvo mutamento di valore) dovrà contenere i dati identificativi del Lotto per il quale è stata fatta l’offerta, i dati identificativi del soggetto interessato, del prezzo offerto e del termine di versamento dello stesso.

Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno essere accompagnate, a pena di esclusione:

da un assegno circolare non trasferibile intestato a: Idro Termica Condizionamento – ITC Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa per l’importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale infruttifero che in caso di aggiudicazione, verrà computato in conto prezzo;

ed altresì da un ulteriore assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura per l’importo pari al 5% del prezzo offerto, quale acconto spese e diritti di gara.

L’OFFERTA DOVRÀ CONTENERE:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, il recapito telefonico e l’indirizzo mail del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). La sottoscrizione dell’offerente (o degli offerenti) e, se l’offerente è minorenne, la sottoscrizione dei genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l’offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è interdetto inabilitato o amministrato di sostegno, l’offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall’amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare;

- i dati identificativi del LOTTO per il quale l’offerta è proposta, il nome della procedura e il referente della procedura (delegato alla vendita);

- l’indicazione del prezzo offerto;

- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a sessanta (n°60) giorni dalla data di aggiudicazione (termine non soggetto a sospensione nel periodo feriale); se non specificato dall’offerente il termine si intenderà quello di 60 gg.;

- l’importo versato a titolo di cauzione, in misura pari o superiore al 15% per cento del prezzo offerto, importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, unitamente all’ulteriore importo pari al 5% del prezzo offerto, quale acconto spese e diritti di gara;

- l’espressa dichiarazione di aver preso visione delle perizie con i relativi allegati nessuno escluso, con esplicita dispensa degli organi della Procedura dalla produzione della certificazione di conformità degli impianti alle norme della sicurezza;

-l ’offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali, salva la facoltà di depositarli successivamente all’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA:

- Copia del documento di identità e del codice fiscale dell’offerente e del coniuge in comunione legale dei beni, entrambi in corso di validità;

- Assegno circolare non trasferibile, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento, intestato a: Idro Termica Condizionamento – ITC Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa per l’importo pari al 15% del prezzo offerto a titolo di deposito cauzionale infruttifero che in caso di aggiudicazione, verrà computato in conto prezzo; ed altresì da un ulteriore assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura per l’importo pari al 5% del prezzo offerto, quale acconto spese e diritti di gara;

- Originale della procura speciale o copia autentica della procura generale, nell’ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;

- Copia semplice della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

- Copia autentica dell’autorizzazione del Giudice tutelare in caso di acquisto del minore e negli altri casi previsti dalla legge. Se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare, come negli altri casi previsti dalla legge;

- Originale della dichiarazione del coniuge - autenticata da pubblico ufficiale - di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell’altro coniuge a titolo personale;

- Le dichiarazioni relative allo stato civile, nonché le dichiarazioni attestanti che l’offerente si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali, salva la facoltà di depositarle successivamente dell’aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo.

b) I cespiti saranno aggiudicati per singolo lotto a colui che avrà effettuato l’offerta più alta. In presenza di più offerte uguali e valide, si procederà alla gara al rialzo tra gli offerenti con offerte in aumento al rialzo minimo non inferiore al 5% con aggiudicazione definitiva al miglior offerente. Il tempo massimo intercorrente tra un rilancio e l'altro è di non oltre 3 MINUTI; pertanto, il bene sarà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo di 3 minuti vi siano stati ulteriori rilanci.

L’offerente assente all’apertura delle buste perderà la possibilità di partecipare all’eventuale gara e nulla potrà eccepire alla procedura.

c) La vendita avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con la formula del “visto e piaciuto”; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Si precisa che la presente vendita si deve considerare come forzata e quindi non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

d) Agli effetti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e del d.lgs n. 192/2005 e succ, l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sulle descrizioni indicate nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, rilascia esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione della certificazione di conformità degli impianti alle norme della sicurezza, con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze.

e) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall’art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dell’atto pubblico di trasferimento.

f) La vendita del fabbricato è convenuta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula dell’atto, con annessi, connessi, pertinenze, affissi ed infissi nulla escluso, servitù apparenti e degli impianti tecnologici presenti al momento della stipula, con la comproprietà pro quota delle parti e servizi a comune per legge, consuetudine, destinazione e per titolo di provenienza, nonché ogni altro diritto azione ragione spettante alla parte venditrice, con obblighi e vincoli di cui al Regolamento Condominiale, nonché i vincoli e gli obblighi di cui ai titoli di costruzione.

g) Le spese di procedura e gli oneri relativi all’atto di vendita (spese notarili, imposta di registro e/o Iva se dovuta) gravano sull’acquirente aggiudicatario, ivi comprese le spese per la redazione del verbale d’asta e quelle dell’atto pubblico di trasferimento e le spese e i compensi necessari per la cancellazione degli eventuali gravami.

L’atto pubblico di trasferimento sarà redatto dallo stesso notaio che avrà presieduto la gara entro n°60 giorni dalla stessa e contestualmente l’acquirente sarà tenuto a versare il saldo del prezzo di vendita, le spese ed i relativi oneri di legge, pena la perdita della cauzione che potrà essere incamerata a titolo di multa, e del diritto all’acquisto.

h) La partecipazione alle vendite non esonera gli offerenti dal compiere le visure e dall’accertare il corretto regime fiscale applicabile all’acquisto.

i) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento di gara si rinvia alle disposizioni contenute negli art. 570 e ss. del c.p.c., fatta eccezione per gli articoli 572 e 573 primo comma c.p.c. conformemente all’autorizzazione Ministeriale.

*

Tutta la documentazione inerente la gara è depositata presso il Notaio incaricato al fine di consentirne la visione agli interessati, nonchè presso lo studio dell’Avv. Chiara Fabbroni, sito in Via Madonna Del Prato n. 131 Arezzo – 0575/401554, previo appuntamento.

Parimenti, per la visita degli immobili, previa richiesta effettuata con anticipo, la relativa istanza dovrà essere effettuata tramite e-mail ordinaria e/o posta certificata.

Per la pubblicazione del presente avviso di vendita si dichiara che verranno rispettate le condizioni di cui alla richiamata autorizzazione (pubblicazione 30 giorni prima dell’effettuazione della gara presso il sito: www.astegiudiziarie.it, ed altresì sui siti web dedicati ed altresì su un quotidiano a tiratura locale).

SI INFORMANO

gli offerenti che, per partecipare alle vendite, non è necessaria alcuna forma di intermediazione.

