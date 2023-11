Gian Francesco Gamurrini: l'archeologo e la sua eredità

Nei giorni 4, 5 e 6 dicembre 2023, con inizio alle 14,30 del 4 dicembre presso la Casa Petrarca, si terrà ad Arezzo un Convegno di Studi dedicato al celebre archeologo aretino Gian Francesco Gamurrini nel centenario della morte (1923-2023), come parte del più ampio progetto Gian Francesco Gamurrini (1835-1923).

L’Archeologo e la sua eredità a 100 anni dalla morte che prevede anche un secondo convegno, da tenere a Milano nel 2024 presso la Fondazione Luigi Rovati. Per l’occasione verrà presentato l’inserimento del Gamurrini tra i Grandi Toscani da parte del Consiglio Regionale della Toscana. La prima giornata si chiuderà con la visita delle mostre Gian Francesco Gamurrini e la Biblioteca di Arezzo, presso la Biblioteca di Arezzo, e Gian Francesco Gamurrini e l’Accademia Petrarca: documenti, immagini e testi, presso la Casa del Petrarca.

Nel convegno verrà analizzato il profilo scientifico del Gamurrini, il suo rapporto con le istituzioni locali e l’attività sul campo da lui svolta tra Arezzo e Chiusi, e sarà presentato il progetto di digitalizzazione del suo archivio privato, attualmente in deposito presso il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate, che ospiterà la sessione pomeridiana del 5 dicembre e per l’occasione resterà aperto fino alle 23,30, dando l’opportunità a chiunque sia interessato di visitare la Sala dedicata all’insigne studioso e le restanti collezioni.

Questo convegno aretino è organizzato dall’Accademia Petrarca in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana, la Soprintendenza Archivista e bibliotecaria della Toscana, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, il Consiglio Regionale della Toscana, l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, l’Istituto Nazionale di Studi Etruschi e Italici di Firenze, la Fondazione Guido d’Arezzo, la Fondazione Luigi Rovati di Milano, la Fraternita dei Laici e la Biblioteca Città di Arezzo, ed è realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti del Ministero della Cultura.

Nel convegno che verrà organizzato dalla Fondazione Luigi Rovati a Milano nel 2024 la figura di Gian Francesco Gamurrini verrà indagata in rapporto al suo ruolo nella fondazione e riordino di rilevanti musei nazionali, nello sviluppo di progetti di ricerca relativi a città e territori del mondo etrusco e non solo, al suo coinvolgimento in Istituzioni nazionali e internazionali.

Ingresso e visite liberi a tutti.