Ford Blubay: piccole mura fuori le mura

Da oltre due decenni rappresenta un faro nell'industria automobilistica, forte di una rete che si estende dall'incantevole isola d'Elba alla maestosa Torre Pendente. Adesso Ford Blubay sta per realizzare il suo sogno, aprire una nuova sede a Lucca: un connubio audace di tempo, dedizione e fiducia.

Dalla struttura architettonica inedita ispirata alla città che la ospiterà, la nuova sede si collocherà al di là delle mura, per celebrare la monumentalità come simbolo per l'intera comunità. Mentre conserva i pilastri portanti e la rapsodia di mura, giardini, torri, volumi, luci e ombre che definiscono Lucca, l'edificio introdurrà soluzioni sostenibili all'avanguardia, creando un connubio armonioso tra tradizione e innovazione.

I principi della futura sede di Lucca

Sostenibilità: la sede si presenta come un complesso altamente sostenibile, reversibile e rigenerativo, impegnato a riconoscere e integrare il bacino geografico circostante Esperienza: il design inclusivo offre un'esperienza poliedrica ai visitatori e ai dipendenti, connettendo gli spazi interni con gli elementi naturali esterni. La luce solare permea l'ambiente, garantendo comfort, risparmio energetico e un'esperienza temporale unica Spazio: la sede sfida la "dittatura spaziale", permettendo ai visitatori di muoversi liberamente senza nette separazioni tra interno ed esterno. La graduale transizione e la mancanza di confini definiscono un'esperienza spaziale fuori dal comune Innovazione e socialità: Ford Blubay Lucca si profila come un incubatore di eventi, un luogo in cui esplorare l'avanguardia automobilistica e organizzare attività sociali e artistiche, contribuendo alla generazione di nuovi legami Esperienza come metafora e ambizione: la sfida accolta da tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto riflette la convinzione che spazio e tempo siano le coordinate della nostra esistenza. Superare i limiti consolidati diventa non solo un'attitudine, ma una responsabilità verso il passato e un dono per il futuro: un intreccio di memoria e proiezione.

Vivere il nuovo spazio di Ford Blubay Lucca significa quindi immergersi in un tempo realizzato grazie a tutti, un nuovo paradigma in cui i clienti diventano ospiti e ogni incontro si trasforma in un'esperienza straordinaria.

Sei pronto a salire a bordo per dipingere di blu il tuo percorso?