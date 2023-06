Firenze celebra il centenario della nascita di Shri Mataji con un pomeriggio di eventi al Teatro Niccolini

Domenica 18 giugno Firenze celebra il centenario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi con una serie di appuntamenti unici tra arte, cultura, spettacolo e meditazione nell’edificio storico del Teatro Niccolini, il più antico della città, a 10 metri da piazza del Duomo.

Sono iniziati il 21 marzo i festeggiamenti in tutto il mondo per ricordare Shri Mataji, La Madre Divina, una figura unica nella storia della ricerca spirituale umana: conferenze, eventi e concerti hanno avuto luogo a Parigi, Londra, Madrid, Bucarest, Monaco, Sidney, New York e si stanno susseguendo in tutta Italia.

In Italia l’evento è organizzato dall’Associazione Sahaja Yoga Italia APS che opera su tutto il territorio nazionale, con sedi in quasi tutte le regioni italiane. Ogni evento conta sul patrocinio e il sostegno delle istituzioni locali e nazionali. Questi appuntamenti permetteranno ai partecipanti di conoscere Shri Mataji Nirmala Devi, il suo messaggio all’umanità e il suo insegnamento, per cogliere così la possibilità di entrare più profondamente in contatto con sé stessi, sperimentando una meditazione che conduce al silenzio della mente, lasciando spazio a uno stato di pace e di serena armonia.

“Non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace dentro di voi” ha dichiarato per tutta la vita Shri Mataji Nirmala Devi (India 1923 - Italia 2011). Nata da una famiglia cristiana di Chindwara, nel Madhya Pradesh, all’età di soli sette anni viene chiamata da Gandhi nel suo ashram e da ragazza lotta al fianco del Mahatma per la liberazione dell'India. Per tutta la sua vita si è battuta con passione per gli ideali della pace e dell’integrazione fra i popoli ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Dal 1970 ha formulato e diffuso gratuitamente in tutto il mondo il metodo di meditazione che prende il nome di Sahaja Yoga – partner ufficiale dell’Unesco Center for Peace – viaggiando per oltre 40 anni attraverso i cinque continenti.

Il programma dell’evento a ingresso libero

Dalle 15 la mostra Una Madre per tutti, un percorso esperienziale guidato per comprendere, attraverso estratti e dichiarazioni, la profondità del suo messaggio e sperimentare la meditazione Sahaja Yoga in uno spazio dedicato.

Dalle 18 al via gli eventi del centenario.

- Video documentario di apertura Shri Mataji la Madre Divina;

- Presentazione del libro Sahaja Yoga. La via spontanea alla realizzazione del Sé edito da Rizzoli, curata da Ivan Tortarolo e Luca Baldelli. Il testo accompagna il lettore alla scoperta dell’energia racchiusa dentro di sé, la Kundalini, e verso l’esperienza del suo risveglio: la realizzazione del sé. In contemporanea alle letture di alcuni passi del libro sarà possibile sperimentare la meditazione guidata da volontari esperti;

- Conferenza L’archetipo della Grande Madre nella cultura italiana del giornalista Adriano Ercolani, studioso dei rapporti tra cultura occidentale e orientale, che ricostruisce un percorso affascinante dagli antichi culti isiaci a Dante, dagli iniziati romani alla grande arte rinascimentale, per argomentare come gran parte dei capolavori costitutivi della nostra identità culturale nascano dalla devozione per la Madre;

- Danza classica indiana Bharatanatyam della danzatrice Valeria Vespaziani, accompagnata dagli esperti musicisti internazionali Leo Vertunni al sitar e Manish Mandakar alle tabla;

- Shri Mataji Nirmala Devi: la sua vita, i suoi progetti, la sua eredità è il titolo che gli organizzatori hanno dato allo spazio che seguirà, aperto alle testimonianze e ai racconti di chi ha vissuto momenti della propria vita insieme e vicino a Shri Mataji.

A seguire:

- Concerto spettacolo The Divine Mother con artisti da Oriente e Occidente, musica, meditazione e poesia. Sulla scena l’energia e l'amore materno, fonte di vita e di sostegno, si fa parola, suono, movimento, visione ed esperienza. Lo spettacolo con un linguaggio musicale, visivo e poetico racconta momenti della vita di Shri Mataji dedicati all'umanità: dalla resistenza pacifica per la liberazione dell’India fino all'emancipazione spirituale dell'umanità.

Lo spettacolo è diretto dalla compagnia Theatre of Eternal Values in collaborazione con la Fondazione Mondiale Shri Mataji. Le performance coinvolgono un’orchestra, solisti, cantanti e attori di diversi Paesi e tradizioni che celebrano una visione di unità e pace, un ventaglio di culture musicali, voci e forme d'arte per un'esperienza artistica e spirituale unica.

L'ideazione dello spettacolo e la direzione artistica sono di Monia Giovannangeli e Victor Vertunni mentre la direzione musicale è affidata al maestro Carlo Gizzi. La conduzione della giornata è della stessa Monia Giovannangeli che è anche performer, scrittrice e regista teatrale.

L’evento e a ingresso libero e totalmente gratuito.

Per prenotare è possibile compilare il form al seguente link https://sahajayoga.it/eventi-centenario/conferenza- pubblica-di-presentazione-dei-100-anni/firenze-18-giugno-2023/#modulofooter

Informazioni: WhatsApp: 349 4353419 – 335 437874 - [email protected]

Sostenibilità interiore per una sostenibilità sociale

I benefici di questa tecnica di meditazione si diffondono dalle singole persone alla dimensione sociale, migliorando i rapporti interpersonali e coltivando nell’individuo una crescente sensibilità nei confronti dell’altro e dell’ambiente circostante. Questo tipo di pratica consente a tutti di apprendere con semplicità le tecniche di meditazione. Ma oltre che una tecnica di meditazione, Sahaja Yoga è uno stile di vita con effetti benefici sulla salute individuale, confermati da una vasta letteratura medico scientifica, e di forte impatto sociale.

Da oltre mezzo secolo Sahaja Yoga svolge infatti in tutto il mondo un’intensa attività territoriale di assistenza e promozione sociale, a titolo rigorosamente gratuito, in ospedali, carceri, università e centri di accoglienza. Tutto questo ispirato dagli insegnamenti e dall’esempio di Shri Mataji nel corso della sua vita.

Sahaja Yoga apre la via a una vera e propria “sostenibilità interiore”, premessa per la realizzazione di una società realmente sostenibile, in cui regni la pace.