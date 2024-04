Da San Piero a Sieve una pizza tra le migliori al mondo: la creazione di Jonathan Viscillo

La pizza è uno degli alimenti preferiti dalla persone in senso assoluto e chi la mangia vuole godere ed assaporare ogni singolo morso. Proprio per questo preparare una buona pizza non è così semplice, dovendo fare attenzione a tanti dettagli, dall’impasto, alla lievitazione fino agli ingredienti. Questi ultimi sono diventati una parte sempre più preponderante, grazie anche all’esplosione delle pizze gourmet che rappresentano una variazione originale dei gusti classici. Sempre più persone sono alla ricerca, anche sulla pizza, di nuovi ed inaspettati sapori e trovare le giuste combinazioni in modo appetitoso ed unico, diventa sempre più complesso.

Un esercizio di stile che Jonathan Viscillo ha saputo combinare in modo magistrale, con i risultati che parlano per lui. Dopo alcuni anni da dipendente in una pizzeria, infatti, Jonathan da 2 anni ha avviato la sua attività dal nome “Il Grano Antico” nella piazza centrale di San Piero a Sieve, raggiungendo degli importanti e soddisfacenti traguardi, l’ultimo in ordine di tempo ai recenti campionati del mondo della pizza a Parma, che lo hanno visto piazzarsi al 51esimo posto su oltre 1.000 partecipanti provenienti da diversi Paesi.

Ma questo è stato solo l’ultimo di tanti riconoscimenti ottenuti da Jonathan Viscillo, al quale si aggiunge un 24esimo posto ai campionati del mondo dello scorso anno, l’inserimento tra i migliori 20 pizzaioli ai campionati europei nel 2019, la vittoria di due campionati italiani (2019 e 2021) e la vittoria di ben 4 campionati toscani. Una consacrazione che viene portata tutti in giorni in tavola da Viscillo nel suo locale che ospita 35 posti all’interno e 15 all’esterno e dove, quindi, è necessario prenotare, proprio per dare quell’attenzione totale al cliente e ai prodotti da trattare su queste pizze molto speciali.

Come quella presentata al campionato del mondo del 2024 che era così composta: base bianca con patata mugellana allo zafferano di Corzano, carpaccio di prugnolo mugellano, battuta di daino marinata 36 ore con chianti gallo nero, tartufo mugellano di stagione, nocciole piemontesi tostate ed olio extravergine Trebbio per un’esplosione di sapori davvero irripetibili. Un gusto esaltato anche dalla presenza di materie di primissima qualità e, quasi tutte, a chilometro zero in un contesto che offre davvero tanti prodotti prelibati e di livello alto.

A Il Grano Antico, infatti, l’attenzione alle materie prime è la priorità, come afferma Jonathan Viscillo: “Lavoriamo grano antico, con lievito madre di 26 anni e l’uso della crusca tostata, per rendere le pizze altamente digeribili. Ma sono i prodotti a fare la differenza visto che utilizziamo, solo per fare alcuni esempi, la bufala e la mozzarella di pecora del Mugello o, ancora, lo zafferano del posto, l’olio del Trebbio e, per chiudere la cena in bellezza, il caffè mugellano”.

Un grande lavoro e studio da parte di Viscillo, quindi, che negli anni è riuscito a portare sempre molteplici innovazioni tanto che il suo ristorante è riuscito a guadagnarsi, per l’anno in corso, il riconoscimento di “Migliore Pizzeria d’Italia 2024” di Saporiamoitalia.