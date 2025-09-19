CHIANCIANO SALUTE: FECONDAZIONE ASSISTITA IN CONVENZIONE CON IL SSN E SENZA LISTE DI ATTESA PER RESIDENTI DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

Accesso Agevolato alla PMA

Grazie alla convenzione con l’Azienda USL Toscana Sud Est, le coppie residenti nelle suddette province possono accedere ai trattamenti di fecondazione omologa ed eterologa con il pagamento di un ticket sanitario di soli 38 euro per ogni singola ricetta richiesta. Questo importo rappresenta il massimo previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come stabilito dalla normativa regionale.

Assenza di Liste d'Attesa

Uno dei principali vantaggi offerti da Chianciano Salute è l'assenza di liste d'attesa per i residenti di Siena, Grosseto e Arezzo. Questo significa che le coppie possono iniziare il percorso di PMA in tempi rapidi, evitando lunghe attese che potrebbero compromettere le possibilità di successo, soprattutto in considerazione dell'età della partner femminile. Inoltre tutte le indagini preliminari alle tecniche e necessarie per garantire ottimi risultati possono essere eseguite in sede in un unico incontro con conseguente risparmio economico e di tempo

CHIANCIANO SALUTE

Continuità del Servizio

In un periodo in cui alcuni centri privati toscani hanno sospeso i trattamenti di fecondazione eterologa in convenzione con il SSN per difficolta di budget , Chianciano Salute ha scelto di mantenere attiva la convenzione, garantendo così l'accesso equo e sostenibile a questo servizio essenziale per le coppie che desiderano avere un figlio.

Requisiti di Accesso

Per accedere ai trattamenti di PMA in convenzione con il SSN presso Chianciano Salute, è necessario che la partner femminile abbia un'età inferiore a 46 anni come previsto dalla normativa regionale.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per prenotare una consulenza, è possibile contattare Chianciano Salute al numero 0578 62713 o via email all'indirizzo [email protected].

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale:

Chianciano Salute si impegna a fornire un servizio di alta qualità, garantendo accesso tempestivo e sostenibile ai trattamenti di fecondazione assistita per le coppie delle province di Siena, Grosseto e Arezzo.