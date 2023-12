A La Compagnia, la magia del Natale è sul grande schermo

Un Natale da vivere in allegria e condivisione, insieme a tutta la famiglia, quello proposto quest'anno dal cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r). In programma film d'animazione e i grandi classici Disney degli anni '60 e '70, con una programmazione pomeridiana o mattutina, che si protrarrà per tutte le vacanze di Natale. Per il cinema d'animazione, dal 23 dicembre al 6 gennaio, in programma un classico del grande maestro francese Michel Ocelot: Il Faraone, il Selvaggio e la Principessa. Una fiaba sentimentale, che racconta tre storie d’amore, ambientate nel fantastico mondo dell’antico Egitto, popolato da personaggi con costumi ottomani, palazzi con arabeschi, splendide divinità, orribili tiranni, allegri giustizieri, principi e principesse.

E per i grandi classici dedicati a bambini e ragazzi, tornano sul grande schermo i film della rassegna Disney Vintage Stories 2023: sei film cult targati Disney, degli anni '60 e '70, con i loro matti protagonisti. Dal 23 dicembre al 4 gennaio, da non perdere i film di Robert Steveson e degli altri maestri del cinema per ragazzi, creatori di film imperdibili, come Un maggiolino tutto matto, Pomi d'ottone e manici di scopa, Mary Poppins, Quattro bassotti per un danese, F.B.I. Operazione gatto, Elliott il drago invisibile.

Partecipa agli spettacoli de La Compagnia con l’abbonamento speciale IOinCOMPAGNIA, dal 5 al 31 dicembre, disponibile scontato e in versione limitata DA COLLEZIONE con 4 nuove grafiche dedicate ad altrettanti capolavori del cinema, tutte le info sul sito: www.cinemalacompagnia.it