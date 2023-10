Vanno a pescare e vengono travolti dalla mareggiata: tre uomini salvati

Prato, 26 ottobre 2023 - Momenti di paura per tre cittadini cinesi, che sono caduti in mare durante la mareggiata. Sono stati salvati la notte scorsa dalla Guardia Costiera di Sestri Levante. I tre, tutti residenti a Prato, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, hanno messo in mare un piccolo gonfiabile con l'intenzione probabilmente di pescare nella Baia del Silenzio. Ma la mareggiata li ha fatti cadere in mare e sono rimasti appesi agli scogli. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi coordinati dal comandante della Locamare di Sestri Levante Sergio Maddalena, una imbarcazione della Circomare di Santa Margherita Ligure e i vigili del fuoco di Genova con i sommozzatori. La mareggiata in corso ha reso difficili le operazioni di recupero dei tre che sono stati tratti in salvo poco prima della mezzanotte.

