Treno urta il pantografo, disagi in Appennino bolognese

Prato, 2 maggio 2023 – I treni possono riprendere a circolare liberamente. Alle 9:30 di oggi infatti, martedì 2 maggio, è stata completata l'ispezione dei tecnici Rfi sulla linea tra Bologna e Prato, ed è stato dato il nulla osta alla ripresa della circolazione regolare. Su questa linea infatti un treno si era fermato alla stazione di Grizzana Morandi, nell'Appennino bolognese, dopo che aveva avvertito un urto al pantografo. Ovviamente sono intervenuti i tecnici di ferrovie dello stato che hanno accuratamente controllato il convoglio per assicurarsi che tutto fosse in ordine, come poi è risultato. Attorno alle 7:15 di questa mattina un treno regionale diretto a Prato da Bologna ha avvertito un urto sul pantografo (nella parte alta del treno, non sui binari) tra Monzuno e Grizzana Morandi, nell'Appennino bolognese. Il treno, che era in orario, si è fermato alla stazione di Grizzana Morandi ed è stato cancellato. Due treni che percorrevano la tratta sono stati cancellati e la circolazione è stata rallentata. I viaggiatori del treno sono stati tuttavia trasferiti nel treno successivo. La circolazione ferroviaria non è stata fermata totalmente, ma per consentire le operazioni di controllo si è intanto circolato solo su un unico binario. E così, dopo circa due ore di circolazione sul binario unico, i treni hanno potuto riprendere a percorrere la linea circolando su entrambi i binari. Dai tecnici di ferrovie dello stato non è stato individuato nessun problema alla linea e non è stato necessario alcun intervento particolare.

Maurizio Costanzo