Tessile e moda, le opportunità di formazione e lavoro

Prato, 15 giugno 2023 – Opportunità di formazione e lavoro nei settori del tessile e della moda: al Buzzi una giornata di lavori per presentare le occasioni sul piatto. Appuntamento all’istituto di viale della Repubblica venerdì 16 giugno. Al mattino si comincia alle 10,30 con l’intervento dell’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini, poi la presentazione delle opportunità e le testimonianze delle aziende.

Nel pomeriggio recruitment day a cura del Centro per l’impiego di Prato con colloqui insieme a cinque aziende tessili.

La giornata è organizzata dall’Agenzia regionale per l’impiego insieme al Pin e alla Fondazione Its Mita academy. per partecipare inviare una mail a [email protected]