Terremoto, il racconto del vigile del fuoco: “Una catastrofe”

Prato, 15 febbraio 2023 – Raccontare l’inferno, visto con i propri occhi solo qualche giorno fa, non è facile. Ci prova Marco Squilloni, vigile del fuoco del comando di Prato, parte del team Usar specializzato in ricerca e soccorso, da poco rientrato dalla Turchia devastata dal terremoto.

“Dire che è uno scenario devastante forse è un po’ riduttivo – spiega – E’ un evento catastrofico, non paragonabile ai sismi che ci sono stati nel nostro Paese, ma grazie alla formazione che in Italia va avanti siamo messi in condizione di fare il meglio”.

"Si è creato un legame con tutto il team che credo sia indissolubile – continua Squilloni – Penso che fra vent’anni chi ha partecipato a questo evento si ritroverà e si abbraccerà perché è un’esperienza che non si può dimenticare”.

Indimenticabile come il rapporto con la gente del posto: "Nonostante non avessero più nulla – conclude Squilloni – ci portavano sempre un tè caldo. Eravamo l’unica forza in grado di dare supporto”.