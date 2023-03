Zenith, un ko che brucia Il Maliseti in trasferta

Si ferma a Bibbiena il sogno della Zenith Prato di potere vincere il campionato Juniores Elite. La truppa di mister Bellandi, autrice di un girone di ritorno entusiasmante, stava iniziando a sognare di potere agganciare in vetta Fucecchio e Maliseti Seano, e invece lo stop per 1-0 a Bibbiena nel turno infrasettimanale interrompe le speranze di titolo dei pratesi. Decide il match la marcatura di Checcucci che dà una scossa salvezza ai padroni di casa. La Zenith Prato resta invece quarta ma spreca la possibilità di scavalcare la Lastrigiana, che giocherà solo mercoledì prossimo sul campo del Porta Romana. In vetta invece, col Fucecchio fermo per il turno di riposo, i riflettori sono adesso tutti puntati sul Maliseti Seano che giocherà domani alle 15.30 sul campo dell’Urbino Taccola. Vincendo i ragazzi di mister Di Vivona sarebbero primi da soli al vertice, ma comunque con una partita in più del Fucecchio.