Zenith, un altro passetto Ma scivola al quarto posto

Zenith Prato

0

Baldaccio Bruni

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Diffini, Gonfiantini, Chiavacci, Parenti, Gori, Safina, Lunghi, Castiello, Rosi, Caggianese. A disp.: Pellegrini, Mitcul, Maiolino, Braccesi, Falteri, Mari, Silva Reis, Saccenti . All.: Settesoldi.

BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Vassallo A., Magi, Bruschi, Adreani, Piccinelli, Lomarini, Torzoni, Terzi, Mercuri, Giovagnini. A disp.: Conti, Burani, D Aprile, Perfetti, Giorni, Mercuri, Gigli, Sbardella. All.: Borgo.

Arbitro: Pascali di Pistoia.

Finisce a reti inviolate la sfida del "Chiavacci" fra Zenith Prato e Baldaccio Bruni. Un punto che soddisfa soltanto a metà la formazione bluamaranto, che comunque resta in piena corsa per raggiungere un posto al sole nei play off di fine stagione del girone B di Eccellenza e sale adesso a 49 punti, scivolando però in quarta posizione. Ma andiamo con ordine e torniamo a parlare della partita. Primo tempo combattuto, con molte occasioni di marca locale. Al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Parenti tenta la conclusione che però viene murata sulla linea di porta dalla difesa ospite. Al 10’ si vede in avanti il Baladccio Bruni per un errore di Diffini, che agevola la conclusione di Mercuri, costringendo Brunelli alla respinta con i piedi. Al 16’ bella combinazione Rosi-Safina che libera al centro Gori, conclusione però troppo centrale del centrocampista di casa, che non impensierisce Vaccareggi. Al 32’ Caggianese, fino a quel momento poco attivato dai compagni, decide di mettersi in proprio e tenta la conclusione con mira decisamente da rivedere e palla alta sopra la traversa. Il primo tempo si chiude quindi in perfetta parità.

Nella ripresa la gara risulta meno emozionante. Per il primo brivido bisogna aspettare il 75’: la squadra ospite cerca Mercuri in profondità, ma la conclusione del numero 9 del Baldaccio è decisamente fuori misura. Al 43’ si rivede in avanti la formazione allenata da Simone Settesoldi, col servizio di Silva Reis per Caggianese, che in acrobazia spedisce il pallone ancora una volta alto sopra la traversa. L’ultima occasione è di marca locale, con la conclusione fuori misura di Gonfiantini, abile a raccogliere una respinta corta della difesa ospite sugli sviluppi di un corner, ma non altrettanto preciso nel trovare la porta. La gara termina quindi senza vincitori né vinti, un risultato che tutto sommato non dispiace a nessuna delle due formazioni.

L. M.